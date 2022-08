Internationales Atomabkommen: Iran und USA: Die Atomgespräche sollen fortgesetzt werden

Wie wichtig es wäre, das Abkommen zu retten, zeigt sich auch an Satellitenbildern aus Natanz. Der Iran hat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge seine dortige unterirdische Anlage zur Anreicherung von Uran ausgebaut. Drei sogenannte Kaskaden mit Zentrifugen des Typs IR-6 seien erfolgreich installiert worden, hieß es am Mittwoch in einem Bericht der UN-Behörde, in den die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt.