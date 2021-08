Internationales Währungssystem „Die Lira kümmert mich einen Dreck“

Allerdings tendiert Garten bei allem großartigen Fokus auf die Persönlichkeiten dazu, die Rolle struktureller Faktoren auszublenden. „Three Days at Camp David“ könnte deutlicher auf jene wirtschaftlichen Kräfte eingehen, die die Spannungen auf den Währungsmärkten anheizten und im August 1971 ihren Höhepunkt erreichten. Hatte die wirtschaftliche Erholung in Europa und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung mit dem Widerwillen ihrer politischen Führungen, ihre Währungen aufzuwerten, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der USA untergraben? Hatten die USA es versäumt, ihr eigenes Haus in Ordnung zu bringen? Schuf die Erholung der internationalen Kapitalmobilität in den 1960er Jahren unüberbrückbare Konflikte zwischen der US-amerikanischen Geld- und der Fiskalpolitik, die einerseits auf Vollbeschäftigung und die Weiterführung des Vietnamkrieges und andererseits auf die Aufrechterhaltung eines stabilen Dollars abzielten? War das „Triffin-Dilemma“ –die Vorstellung, wonach der Bedarf einer expandierenden Weltwirtschaft an internationalen Reserven bedeutete, dass die US-Auslandsverbindlichkeiten unweigerlich die US-Goldreserven übersteigen würden – der Untergang von Bretton Woods?