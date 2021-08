Internationales Währungssystem „Die Lira kümmert mich einen Dreck“

Barry Eichengreen ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of California in Berkeley.



Der 15. August ist in den meisten Kalendern nicht als besonderer Tag markiert. Zumeist befinden sich offizielle Regierungsvertreter in den USA dann in Urlaub. Nicht so allerdings am Sonntag, den 15. August 1971. An jenem Abend vor gut 50 Jahren verkündete US-Präsident Richard M. Nixon zum Abschluss einer dreitägigen Krisensitzung, dass die USA das „Goldfenster“ präventiv schließen würden - also jene Finanzfazilität, im Rahmen derer das Land ausländischen Regierungen und Zentralbanken Gold für 35 US-Dollar pro Feinunze verfügbar machte. Nixons Ankündigung markierte das Ende oder zumindest den Anfang vom Ende des internationalen Währungs- und Finanzsystems von Bretton Woods – und damit einer Zeit, in der die USA nahezu unilateral die Währungsstruktur und das finanzielle Schicksal der freien Welt bestimmen konnten. Das Konstrukt, bei dem der Dollar zu einem festen Preis an Gold gebunden war und andere Währungen ebenso fix an den Dollar gekoppelt wurden, war Geschichte.