Interne Kremldokumente Plant Moskau eine Übernahme von Belarus?

Das interne bislang nicht öffentlich bekannte 17-seitige Strategiepapier soll aus dem Sommer 2021 stammen. Es sei aus einer Unterabteilung der russischen Präsidialverwaltung, der Direktion „Grenzübergreifende Zusammenarbeit“, die vor fünf Jahren gegründet wurde – so die Berichte. Das Dokument sei in zwei Abschnitte eingeteilt. Zunächst würden die strategischen Ziele Russlands in Belarus aufgelistet, und zwar kurzfristig bis 2022, mittelfristig bis 2025 und langfristig bis 2030. Die Ziele wiederum seien jeweils in vier Bereiche gegliedert: politisch, militärisch und Verteidigungssektor, den gesellschaftlichen Sektor sowie Wirtschaft und Handel. Anschließend beschreibe das Dokument die mit den Zielen verbundenen Risiken.