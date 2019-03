Internet-Konzerne: EU-Staaten können sich nicht auf gemeinsame Digitalsteuer einigen

BrüsselDie Europäische Union verzichtet auf die Einführung einer EU-weiten Steuer auf Internet-Unternehmen wie Google und Facebook. Einige Länder haben weiterhin „fundamentale Einwände“, hieß es am Mittwoch in einem Dokument der rumänischen Ratspräsidentschaft. Das Treffen der EU-Finanzminister nächsten Dienstag in Brüssel ist die letzte Chance für eine Einigung auf die Steuer.