Internetblockaden: Iran, Russland, China: Staaten sperren Zugang zu weltweitem Netz

Auch in anderen Staaten, etwa in Äthiopien, hat es schon Internet-Blockaden gegeben. Und Russland scheint ebenfalls in diese Richtung zu steuern. Von der logistischen Komplexität her habe das jüngste Störmanöver von Teheran aber alles Bisherige übertroffen, sagen die Experten. Die Entwicklung hin zu mehr Online-Zensur durch autoritäre Regierungen habe damit eine ganz neue Ebene erreicht.