Internetkonzern: Moskauer Gericht verhängt Strafe von knapp 100 Millionen Euro gegen Google

In Moskau hat ein Gericht eine Geldstrafe in Höhe von 7,2 Milliarden Rubel gegen Google verhängt. Als Grund gab das Gericht am Freitag an, das US-Internet-Unternehmen habe es wiederholt versäumt, Inhalte zu löschen, die Russland als illegal erachtet. Google erklärte in einer E-mail, man werde das Urteil prüfen und dann über mögliche Schritte entscheiden.