Internetzensur: Wie Chinas Datenpolitik deutsche Unternehmen belastet

Ähnliche Vorschriften gibt es in der Europäischen Union auch. „Während in der EU die Datenschutzvorschriften Bürgern ihre Rechte über Daten zurückgeben, gibt das Gesetz in China dem Staat die Macht über die Daten“, sagt Carly Ramsey von der Beratungsfirma Control Risks aus Shanghai. Auch gehe das Verständnis chinesischer Internetsicherheit viel weiter als in anderen Ländern. Im Ausland sei Internetsicherheit der Schutz von Netzwerken. „In China versteht man darunter auch zu kontrollieren, was an Informationen durch die Kabel fließt.“