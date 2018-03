Interview mit Peter Bárdy: Chefredakteur des ermordeten Journalisten will dessen Arbeit fortsetzen

Der Mord an Ihrem Kollegen Ján Kuciak ist nicht der erste Vorfall im Kampf um die Medienfreiheit in der Slowakei. In früheren Jahren sind bereits zwei Investigativ-Reporter bis auf den heutigen Tag verschwunden. Wie groß ist die Medienfreiheit in der Slowakei überhaupt noch?

Wir haben in der Slowakei die Freiheit, unsere Arbeit zu erledigen. Doch die Beziehungen zwischen der politischen Elite und den kritischen Medien sind alles andere als gut. Ministerpräsident Robert Fico beschimpfte uns mehrmals als Huren. Er betrachtet uns als seine Feinde und so weiter. Noch sind wir aber nicht in Russland oder gar Afghanistan.