Investitionen ins Waffenarsenal Japan plant drastische Erhöhung von Rüstungsausgaben

Japan will seine Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren kräftig aufstocken. Neben Investitionen in das Waffenarsenal gebe es Pläne für den ersten Flugzeugträger überhaupt, hieß es in den neuen Rüstungsrichtlinien, die das Kabinett von Ministerpräsident Shinzo Abe am Dienstag billigte. Es gab auch grünes Licht für ein auf fünf Jahre angelegtes Verteidigungsbudget, das ab April 2019 Rekordausgaben im Umgang von 27 Billionen Yen (rund 211 Millionen Euro) vorsieht.