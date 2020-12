Investitionsabkommen Merkel forciert den EU-China-Deal – doch zu welchem Preis?

Scheitern könnte der Deal am Europäischen Parlament. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 89 Prozent hatten die Europaabgeordneten in dieser Woche Zwangsarbeit in China verurteilt, die Uiguren, ethnische Kasachen, Kirgisen und andere muslimische Minderheiten besonders treffe. „Es wird zu massivem Widerstand zu dem Abkommen in dieser Form kommen“, kündigt der Europaabgeordnete Bütikofer an.



