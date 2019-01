Investment-Experte „Afrika? Da muss man einfach sein“

Haben Sie ein Beispiel?

Ein junger Ruander kommt von einem Studienaufenthalt in den USA zurück in sein Heimatland und stellt fest, dass er nirgendwo sein Handy aufladen kann. Also will er kleine Solarkioske gründen, die neben einer Ladestation weitere Services anbieten. An sich eine echt gute Idee, die er auch im Kleinen auf den Markt bringen konnte – aber an einem bestimmten Punkt kam er nicht weiter. Er fand keine Investoren oder Technologie-Partner, die das Risiko eingehen wollten. Also haben wir ihm unter anderem ein deutsches mittelständisches Unternehmen an die Seite gestellt und ihn unterstützt, eine finanzielle Förderung vom deutschen Umweltministerium zu bekommen. Weitere Investoren sind eingestiegen. Mittlerweile sind die Solarkioske ein weit entwickeltes Produkt, die nicht nur Energie liefern, sondern auch Internet und weitere digitale Dienstleistungen anbieten. Zudem ermöglicht ein Franchise-Model schnelles Wachstum. Erste Solarkioske stehen jetzt in Uganda, weitere Länder sollen folgen.