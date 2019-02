 Investment: Saudi-Arabien plant Milliardeninvestition in Pakistan

IslamabadSaudi-Arabien will Milliarden in Pakistan investieren. Beide Länder hätten Absichtserklärungen über eine Investitionssumme von 20 Milliarden US-Dollar (17,69 Mrd Euro) unterzeichnet, sagte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman während einer Zeremonie in der Residenz des pakistanischen Ministerpräsidenten Imran Khan am Sonntagabend (Ortszeit).