Inzidenz & Delta-Variante Das müssen Urlauber in Griechenland beachten

Jede Region in Griechenland wird in unterschiedliche Risikozonen aufgeteilt. Neben Beschränkungen in Bars und Clubs, wo derzeit eine Art Tanzverbot gilt, hat die griechische Regierung auch weitere Regeln für das öffentliche Leben erlassen. So sind die Kapazitäten an öffentlichen Orten, wie Museen oder Geschäften derzeit stark beschränkt. Dies gilt ebenfalls für öffentliche Verkehrsmittel, wie Taxis oder Fähren. Touristenunterkünfte haben weiterhin geöffnet.