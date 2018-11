Irak Massengräber mit bis zu 12.000 IS-Opfern entdeckt

BagdadIn ehemals von der Extremistenmiliz IS kontrollierten Gebieten im Irak sind nach UN-Angaben mehr als 200 Massengräber mit bis zu 12.000 Toten entdeckt worden. Die Gräber enthielten die sterblichen Überreste Tausender Menschen, die vermutlich Opfer der Dschihadisten geworden seien, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen. Die exakte Zahl der Toten sei schwer zu schätzen, da bisher nur 28 von 202 Massengräbern ausgegraben worden seien.