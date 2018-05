Irak-Wahl: Wunschkandidat des Westens bei Wahl im Irak in Führung

Hinter ihm liege der einflussreiche schiitische Prediger Moktada al-Sadr, verlautete am Sonntag aus Kreisen der Wahlkommission und der Sicherheitsbehörden. Sollte sich dies bestätigen, hätte der Kleriker, der von 2003 bis 2011 einen Aufstand gegen die US-Truppen im Land führte, ein überraschendes Comeback geschafft. An dritter Stelle liegt den Informationen zufolge der Anführer der wichtigsten Schiiten-Miliz im Land, Hadi al-Amiri, der enge Beziehungen zum Iran pflegt. Das offizielle Wahlergebnis soll erst am Montag bekanntgegeben werden. Die Wahl selbst verlief ohne größere Zwischenfälle. Die Beteiligung fiel mit 45 Prozent nach Auszählung von gut 90 Prozent der Stimmen deutlich niedriger aus als bei früheren Abstimmungen