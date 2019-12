Irak: Zahl der Toten nach Attacke auf Protestler auf 25 gestiegen

Ein Angriff von bewaffneten Unbekannten auf regierungskritische Demonstranten in Bagdad hat 25 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 130 seien verletzt worden, sagten am Samstag Mitarbeiter von Sicherheits- und medizinischen Diensten. Der Angriff begann am Freitag, Schüsse fielen den Angaben nach bis in die frühen Samstagmorgenstunden. Zunächst eröffneten die Angreifer das Feuer auf dem Chilani-Platz und der Sinak-Brücke, dem Zentrum der Protestbewegung. Zudem wurde ein Parkplatz niedergebrannt, den Demonstranten in ein Sitzstreik-Lager umgewandelt haben.