Irakisches Militär: Drohnen sollen US-Stützpunkte im Irak beschossen haben

In den vergangenen 24 Stunden wurden somit vier Militärstützpunkte im Irak angegriffen, die US-Streitkräfte beherbergen. US-Streitkräfte im Irak waren bereits am Mittwoch Ziel von zwei getrennten Drohnenangriffen, von denen einer sogar mehrere Soldaten leicht verletzte. In der vergangenen Woche hatten bewaffnete irakische Gruppen, die mit dem Iran verbündet sind, damit gedroht, US-Stützpunkte anzugreifen, falls Washington zur Unterstützung Israels gegen die Hamas im Gazastreifen eingreift.