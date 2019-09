Iran: Britischer Tanker „Stena Impero“ hat Hafen verlassen

Am Montag hatte ein iranischer Regierungssprecher mitgeteilt, das rechtliche Verfahren gegen den Tanker sei abgeschlossen. Iran hatte die „Stena Impero“ in der Straße von Hormus gestoppt, durch die ein Fünftel der weltweiten Ölförderung transportiert wird. Das wurde im Konflikt mit den USA als Warnung aufgefasst, die seit ihrem Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen Sanktionen gegen Teheran verschärft und ihre militärische Präsenz am Persischen Golf ausgebaut haben.