Iran: Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen vor Mahsa Aminis erstem Todestag

Die 22-jährige Amini war am 16. September 2022 in Polizeigewahrsam gestorben, nachdem die sogenannte Sittenpolizei sie festgenommen hatte. Ihr war vorgeworfen worden, die verpflichtende Kleiderordnung der Islamischen Republik missachtet zu haben. Am Tod Aminis hatten sich damals landesweit monatelange Demonstrationen gegen die Führung entzündet, die zum Teil in Gewalt umschlugen. Die Regierung in Teheran sah sich den größten Protesten seit Jahren ausgesetzt und ließ sie von den Sicherheitskräften niederschlagen.