Iran: EU-Ratspräsident Tusk attackiert Trump

SofiaEU-Ratspräsident Donald Tusk hat US-Präsident Donald Trump für dessen Entscheidungen bei Handel und Iran ungewöhnlich scharf angegriffen. „Mit solchen Freunden kann man sich fragen, wer Feinde braucht“, sagte Tusk am Mittwoch in Sofia. Zugleich forderte er eine entschiedene Haltung der EU gegenüber amerikanischen Drohungen etwa gegen europäische Unternehmen bei beiden Themen. „Ich will, dass die EU-Kommission grünes Licht bekommt, damit sie handeln kann, wenn europäische Interessen gefährdet sind“, sagte Tusk mit Blick auf das Abendessen der 28 EU-Regierungschefs, bei dem über den Iran, Handel und Digitalisierung geredet werden soll. Am Donnerstag beginnt der EU-Westbalkan-Gipfel in Sofia.