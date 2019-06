Iran: „Freunde erkennt man am besten in der Not“

Was macht Iran als Standort für deutsche Unternehmen eigentlich so interessant?

Bereits bei der Gründung des Nah- und Mittelostvereins vor 85 Jahren stand Iran als Wirtschaftspartner in einem besonderen Fokus. Den Bonus hat Deutschland nach wie vor. Nach Ende der EU-Sanktionen hat VW 20.000 Golf in den Iran geschafft – die Autos waren binnen eines Tages verkauft. Heute ist VW nicht mehr in Iran. Die Iraner sind enttäuscht, dass die Handelsbeziehungen gerade stocken. Überall im Iran stehen deutsche Anlagen. Allerdings waren die Chinesen in den vergangenen 15 Jahren sehr erfolgreich – und haben sich als Handelspartner und Investor etabliert.



Sollten deutsche Unternehmen die Finger von Geschäften mit Iran lassen?

Man sollte den Kontakt zu Iran unbedingt weiter pflegen. Die Beziehung ist historisch gewachsen und sollte nicht von momentanen politischen Komplikationen abhängen. Nach dem Ende der EU-Sanktionen kamen 200 Wirtschaftsdelegationen aus Deutschland pro Jahr nach Iran. Als ich Ende des vergangenen Jahres da war, sind wir von allen Seiten herzlich empfangen worden, weil keiner mehr kam. Das bedaure ich wirklich sehr und sage, wir sollten unsere alten Kontakte pflegen, auch mit dem Hintergrund: Freunde erkennt man am besten in der Not.