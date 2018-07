Iran: Irans Präsident Ruhani muss wegen Krise mehrere Minister entlassen

Am Wochenende hatte der oberste Führer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, Ruhani und sein Kabinett zu einer Krisensitzung einbestellt. Beobachter hatten eine Rücktrittsforderung durch Ajatollah Ali Chamenei an den landesweit stark in die Kritik geratenen Ruhani vermutet. Doch Chamenei, der laut Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen hat, forderte dem Vernehmen nach nur eine Änderung im Kabinett.