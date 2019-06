Iran-Konflikt Machen die Revolutionsgarden auch Geschäfte in Deutschland?

Ein wesentliches Kontrollinstrument der Revolutionsgarden seien zudem Stiftungen. Über diese fließen laut Majid K. finanzielle Mittel der Revolutionsgarden in bestimmte Industriebereiche. „Die Stiftungen investieren in Firmen, die wiederum staatlichen Unternehmen gehören“, sagt Majid K. Als Beispiel führt er eine iranische Bank an, die über eine Holding zu einer Stiftung der Revolutionsgarden gehört. „Diese Bank wollte auch in Deutschland um die Lizenz für eine Niederlassung ansuchen“, so Majid K.