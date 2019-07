Iran-Konflikt: Saudi-Arabien bewilligt Stationierung von US-Truppen

Die Spannungen am Golf zwischen dem Iran auf der einen Seite und den USA, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der anderen nahmen in den vergangenen Wochen dramatisch zu. Am Freitag hatten iranische Kräfte zwei britische Öltanker in der Straße von Hormus aufgebracht. Einen ließen sie später wieder weiterfahren. Zuvor berichteten die USA, sie hätten eine iranische Drohne abgeschossen.