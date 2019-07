Iran-Konflikt: Trump: US-Marine hat iranische Drohne abgeschossen

Die Lage in dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist extrem angespannt. In den vergangenen Wochen war es zu mehreren Zwischenfällen mit Tankern rund um die Straße von Hormus gekommen. Der Iran hatte nach eigenen Angaben am Donnerstag einen ausländischen Öltanker im Persischen Golf festgesetzt und die Besatzung festgenommen.