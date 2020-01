Iran-Krise: „Die Eskalationsspirale ist nach oben offen“

Täuscht der Eindruck oder spielt der Rohstoff Öl in der gegenwärtigen Krise nicht mehr die Rolle wie in der Vergangenheit?



Der Eindruck täuscht nicht. Die Zeiten, in denen Konflikte um des Öls wegen geführt wurden, gehen in der Tat zu Ende. Historisch gesehen erleben wir gerade ein Auslaufen der Carter-Doktrin, die der damalige US-Präsident 1980 formuliert hat. Im Kern besagte sie, dass jeder Versuch, die Golfregion zu kontrollieren, als Angriff auf vitale amerikanische Interessen gewertet und als solcher beantwortet wird.



Was sind die Gründe für diese historische Zeitenwende?



Die Amerikaner sind heute selbst einer der größten Öl- und Gasexporteure der Welt. Sie sind auf Importe nicht mehr in dem Maße angewiesen wie früher, um ihren Energiehunger zu stillen. Hinzu kommt, dass sich auch die EU mit der Energiewende zunehmend energiepolitische Souveränität verschafft. Das ändert aber nichts daran, dass der Ölpreis weiterhin eine zentrale Stellgröße der Weltwirtschaft ist.