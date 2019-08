Iran: Ruhani: Treffen mit Trump erst nach Aufhebung der Sanktionen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte in Absprache mit Trump den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif nach Biarritz eingeladen und damit den iranisch-amerikanischen Konflikt prominent auf die Tagesordnung des G7-Gipfels gesetzt. Trump sprach danach am Montag von einer „sehr guten Chance“ für ein Treffen mit Ruhani, der Ende September zur UN-Vollversammlung nach New York reisen will.