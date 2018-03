Iran: Ruhani will Bürgerrechte und Respekt vor Privatsphäre

An den staatlich koordinierten Kundgebungen zum 39. Jahrestag der islamischen Revolution nahmen in Teheran und anderen Städten nach Angaben iranischer Medien Millionen Menschen teil. Es gab aber auch hier kritische Stimmen: Die Tageszeitung „Etemad“ kam in einem Leitartikel zu dem nüchternen Fazit, dass diejenigen im In- und Ausland, die vor 39 Jahren gegen die Revolution waren, es immer noch sind. Außerdem sei nach dem Sturz der Monarchie keiner der Monarchieanhänger zum Revolutionär geworden - umgekehrt aber schon.