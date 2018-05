Iran: „Trump spielt den iranischen Hardlinern in die Hände“

WirtschaftsWoche: Herr Fathollah-Nejad, US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag die mit dem Atomabkommen aufgehobenen Wirtschaftssanktionen gegen Iran wieder in Kraft gesetzt. Nur wenige Stunden später hatten Einheiten der iranischen Revolutionsgarden laut israelischen Angaben Raketen auf Israel abgefeuert, im Gegenzug zerstörte die israelische Luftwaffe militärische Infrastruktur Irans in Syrien. Droht ein Flächenbrand?

Ali Fathollah-Nejad: Die beiden Ereignisse, der US-Rückzug aus dem Atomabkommen und die eskalierenden Spannungen zwischen Israel und Iran, hängen nur bedingt zusammen. Israel befürchtet seit Monaten, dass sich Iran militärisch an der syrisch-israelischen Grenze festsetzt, seitdem gibt es dort Spannungen zwischen beiden Ländern. Trumps Rückzug aus dem Abkommen, so Israels Kalkül, schafft ein günstiges Zeitfenster, um Iran von der syrisch-israelischen Grenze zurückzudrängen, denn ein iranischer Gegenschlag auf Israel wäre kontraproduktiv für dessen Regierung. Die versucht aktuell, mit den verbliebenen Vertragspartnern den Atomdeal zu retten.