Iran und USA: „Macht das und seht, was dann passiert“ – Iran warnt USA vor Blockade von Ölexporten

Die USA haben dazu aufgerufen, Öleinfuhren aus dem Iran bis November zu stoppen. Damit will Präsident Donald Trump erreichen, dass das Land in einer Nachfolgevereinbarung für das internationale Atomabkommen härtere Bedingungen akzeptiert. Ruhani sagte dazu nun an die Adresse der Amerikaner gerichtet: „Macht das, wenn ihr könnt, und seht, was dann passiert.“ Er äußerte sich nach Angaben des iranischen Präsidialamts bei einer Veranstaltung von Landsleuten in der Schweiz.