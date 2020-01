Irankonflikt „Eine neue Ölkrise ist unwahrscheinlich“

Auch steigende Ölpreise könne die Weltkonjunktur verkraften. „Der Iran-Konflikt wird die Weltwirtschaft insgesamt nicht in die Rezession treiben, allenfalls einzelne Entwicklungs- und Schwellenländer, die viel Öl importieren“, so Felbermayr. Der Ökonom verwies darauf, dass die Öl-Abhängigkeit gerade der deutschen Wirtschaft seit den Siebzigerjahren stark gesunken sei. In den vergangenen 40 Jahren habe sich die Effizienz des Öleinsatzes verdreifacht: „1979 wurde mit einem Kilo Öl eine Wertschöpfung von zehn Euro erreicht, 2019 waren es 30 Euro“.

Die Energiewende werde „in Deutschland die ökonomische Abkopplung vom Ölpreis weiter vorantreiben“, so Felbermayr in der WirtschaftsWoche.