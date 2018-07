Irland: Unbekannte attackieren Haus von Ex-Sinn-Fein-Chef Adams

Die Polizei in Londonderry, das von Katholiken nur Derry genannt wird, berichtete am Freitag von versuchten Mordanschlägen auf Polizisten. Dahinter stecke die militante „neue IRA“, hieß es in einer Mitteilung. In der Nacht zum Freitag seien 74 Brandsätze und zwei improvisierte Sprengsätze auf Beamte geschleudert worden. „Es ist nichts weniger als ein Wunder, dass noch niemand verletzt oder getötet wurde“, sagte der nordirische Polizei-Chef George Hamilton der Mitteilung zufolge.