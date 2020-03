Irland und die Techkonzerne „Wir sind bereit, es mit diesen Firmen aufzunehmen“

Und dann gab es noch eine Facebook-Dating-App?

Diese Funktion bietet Facebook bereits in den USA an. Die wollten die hier in Irland am 13. Februar starten, am Tag vor dem Valentinstag. Aber sie haben uns erst am 3. Februar zum ersten Mal mitgeteilt, dass sie diesen Dienst starten möchten. Wir haben daraufhin das Facebook-Hauptquartier hier in Dublin besucht, um so schnell wie möglich die Dokumente zu erhalten, die wir benötigten. Uns war unklar, ob die eine Folgenabschätzung hinsichtlich des Datenschutzes durchgeführt haben. Und wir wussten auch nicht, welche Konversationen und Treffen bei Facebook im Zusammenhang mit diesem Dienst erfolgt sind. Zwei Tage, bevor die diesen Dienst in Gang setzen wollten, haben wir Facebook eine Reihe von Fragen geschickt und sie auch darüber informiert, dass wir diesen Dienst untersuchen müssten, bevor er in Gang gesetzt wird. Facebook informierte uns einen Tag später darüber, dass sie diesen Dienst dann doch noch nicht starten würden.