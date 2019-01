 IS-Attentat: 18 Tote bei Anschlag in Nordsyrien – darunter vier US-Soldaten

Trotz des Anschlags erklärte Trumps Vize Mike Pence am Mittwoch in einer Rede, das Kaliphat des IS sei „zusammengebrochen“ und die Terrormiliz „besiegt“. Dank Trumps Führungsstärke sei man nun in der Lage, die US-Soldaten heimzuholen. Auf den Anschlag selbst ging Pence bei der Ansprache im Außenministerium nicht ein. Seine Sprecherin hatte am Morgen mitgeteilt, dass er darüber unterrichtet worden sei.