IS-Unterstützung: 16 Ausländerinnen im Irak zum Tode verurteilt

Auch weitere Deutsche, darunter Minderjährige, befinden sich in irakischen Gefängnissen. Vergangene Woche verurteilten Richter ein 17-jähriges Mädchen zu sechs Jahren Haft. Linda W. war im Sommer 2016 aus ihrem Heimatort Pulsnitz in Sachsen verschwunden. Sie soll online mit IS-Anhängern in Kontakt gekommen sein und sich so radikalisiert haben.