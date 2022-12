Bei den Angriffen am 22. März 2016 hatten drei Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) Bomben am Brüsseler Flughafen Zaventem sowie in einer U-Bahnstation im EU-Viertel gezündet. Dabei wurden 32 Menschen getötet und Hunderte teils schwer verletzt. Drei Monate zuvor waren bei einer islamistischen Anschlagsserie an verschiedenen Orten in Paris 130 Menschen getötet worden. Vermutet wird, dass es enge Zusammenhänge gibt.