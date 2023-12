Israel Bericht: Korruptionsprozess gegen Netanjahu geht weiter

04. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Der istaelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu muss sich wieder vor Gericht verantworten. Bild: Bild: dpa

Der Korruptionsprozess gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wird laut einem Medienbericht nach einer Pause fortgesetzt. Die Verhandlung werde heute wieder von einem Bezirksgericht in Jerusalem aufgenommen, meldete die „Times of Israel”. Der Prozess wurde demnach - wie alle nicht dringenden Gerichtsverfahren - nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober vorübergehend ausgesetzt. Eine entpsrechende Verordnung sei aber in der vergangenen Woche ausgelaufen.