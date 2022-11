Israel Ein Toter und Verletzte bei Anschlägen in Jerusalem

23. November 2022 | Quelle: dpa

Israelische Polizisten der Spurensicherung ermitteln am Ort einer Explosion an einer Bushaltestelle. Bild: Bild: dpa

Bei Bombenanschlägen an zwei Bushaltestellen im Großraum Jerusalem sind ein Mensch getötet und 18 weitere verletzt worden. Darunter sind mehrere Schwerverletzte, wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom (MDA) am Mittwoch mitteilte. Die Polizei sprach vom Verdacht auf einen kombinierten Anschlag. Der scheidende Ministerpräsident Jair Lapid wollte am Mittag eine Dringlichkeitssitzung mit der Polizei- und Militärspitze abhalten. Bei dem Toten handelt es sich Medienberichten zufolge um einen 16-Jährigen. In Jerusalem hat es in der Vergangenheit immer wieder Anschläge militanter Palästinenserorganisationen gegeben.