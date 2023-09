Israel Hunderttausend demonstrieren in Tel Aviv gegen Regierung

23. September 2023 | Quelle: dpa

Israelis protestieren in Tel Aviv gegen die Pläne der Netanjahu-Regierung. Bild: Bild: dpa

Mehr als 100.000 Menschen haben am Abend in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv erneut gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung demonstriert. Auch in anderen Städten gingen Menschen wieder auf die Straße.