Israel: Jerusalem bringt Wegweiser für neue US-Botschaft an

Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat steht neben einem Wegweiser zur neuen US-Botschaft in Jerusalem. Am 14. Mai wollen die USA ihre neue Botschaft in Jerusalem eröffnen. US-Präsident Trump hat den umstrittenen Schritt im Dezember verkündet. Er erkannte Jerusalem zugleich als Israels Hauptstadt an.

Bild: dpa