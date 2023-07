Israel „Kein Regierungschef hat mich je so belogen wie Netanjahu“

Schon vor der Entscheidung am Montag kostete die Erschütterung und Verunsicherung rund um die Reformpläne den israelischen Staat Milliarden. Investitionen in den für die Wirtschaft so wichtigen Hightech-Sektor sind im Vorjahresvergleich dramatisch eingebrochen, im zweiten Quartal gleich um 65 Prozent. Wie die Lobbyorganisation „Start-up Nation Central“ im April vermeldete, gaben in einer Umfrage über 80 Prozent der Chefs junger Unternehmen an, dass Investoren sich mit Verweis auf die Politik zurückhielten.