Israel: Korruptionsfall – Israelische Polizei befragt Netanjahu erneut

JerusalemDer israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist offenbar erneut von Korruptionsermittlern vernommen worden. Zwei Polizeifahrzeuge fuhren am Freitag vor Netanjahus Residenz in Jerusalem vor, während Demonstranten vor dem Eingang gegen den Regierungschef protestierten und Gerechtigkeit forderten. Die Polizei äußerte sich am Freitag zunächst nicht zu dem Fall.