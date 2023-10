Israel-Krieg: Ausharren in Angst im nördlichen Gazastreifen

Von denjenigen, die im Norden ausharren, leben viele in den Ruinen einst belebter Viertel. Es mangelt an Wasser, Lebensmitteln und Treibstoff. Krankenhäuser sind geschlossen oder am Limit. „Überall liegen Trümmer herum, es gibt zerstörte Autos, zerstörte Häuser“, sagt Mahmud Schalabi. „Und es ist wirklich schwierig, von einem Ort zum anderen zu kommen, weil es kein Benzin gibt.“ Die Regale in den Läden sind leer.