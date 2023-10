Israel-Krieg „Eine rein militärische Lösung kann nicht funktionieren“

Es soll nicht zynisch klingen, aber dieser Krieg wird teuer. Gibt es darüber eine Diskussion in Israel?

Der Überfall der Hamas hat Israel traumatisiert – und der Krieg wird zu Recht als eine Frage des Überlebens gehen. Die Kosten werden in den öffentlichen Debatten beiseitegeschoben. Aber vor dem Angriff der Hamas am 7. Oktober hat die Regierung Geld recht freigiebig ausgegeben und zumeist an die weniger populären Teile der israelischen Gesellschaft weitergereicht, besonders an die Ultraorthodoxen. Sie stehen in der Kritik, weil sie nicht arbeiten und nicht in der Armee dienen. Nun gibt es einen öffentlichen Aufschrei, dass dieses Geld für den Wiederaufbau nach der Zerstörung der Hamas verwendet werden soll. Die Regierung wird unter Druck geraten, ihre Wirtschaftsprioritäten zu ändern. Für Netanjahu wird es angesichts des öffentlichen Ärgers schwierig, seine Koalition aufrecht zu erhalten. Bei der Diskussion über die Zeit nach dem Krieg spielt natürlich auch die Idee eines Marshallplans für Gaza und die West Bank eine Rolle. Die Europäische Union kann dabei eine wichtige Rolle übernehmen. Die EU hat ja in den vergangenen drei Jahrzehnten Mittel zur Verfügung gestellt. Aber es geht um eine echte Verpflichtung: Die EU sollte sich beim Capacity-Building engagieren und dann auch eine Rolle bei den politischen Lösungen spielen.