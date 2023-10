Israel-Krieg: Hunderttausende Palästinenser in Zeltlager in Süd-Gaza geflüchtet

Der Appell richtete sich an mehr als eine Million Palästinenser, darunter Elians Familie. Und so wurde der 35-jährige Grafikdesigner aus Gaza-Stadt zu einem Obdachlosen in Chan Junis, mit dünnen Matratzen, solarbetriebenen Handy-Aufladegeräten, ein paar Kleidungsstücken und Töpfen als einzigem Komfort – das war alles, was er in das Auto seines Freundes quetschen konnte.