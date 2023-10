Israel-Krieg: Israel kündigt Ausweitung des Bodeneinsatzes im Gazastreifen an

Der Goldpreis reagiert auf die angekündigte Bodenoffensive Israels mit leichten Gewinnen. Der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls verteuerte sich binnen einer Stunde um zwölf Dollar. Das ist ein Plus von 0,6 Prozent.

Gold gilt in Krisenzeiten für Anleger als wertstabiler Rückzugsort. Am Finanzmarkt gibt es die Sorge, dass im Zuge der Bodenoffensive andere arabische Staaten an der Seite der Hamas in den Krieg eintreten könnte und die Lage im Nahen Osten eskaliert.