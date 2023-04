Israel Massenproteste in Tel Aviv gegen Justizreform

29. April 2023 | Quelle: dpa

Demonstration gegen die israelische Regierung in Tel Aviv. Bild: Bild: dpa

Mehr als 160.000 Menschen haben am Samstagabend nach Medienberichten in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanjahu demonstriert. Auch in anderen großen Städten des Landes versammelten sich Demonstranten und schwenkten blau-weiße israelische Flaggen.