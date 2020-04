Israel Netanjahu und Gantz könne sich nicht einigen – Frist für Regierungsbildung abgelaufen

Präsident Reuven Rivlin hatte die Frist zur Regierungsbildung für Gantz in der Nacht zum Dienstag um weitere 48 Stunden verlängert – unter der Voraussetzung, dass man nahe an einer Einigung sei. Beide Seiten hatten die Absicht bekundet, eine große Koalition von Blau-Weiß und Netanjahus Likud zu bilden. Eine vierwöchige Frist zur Regierungsbildung für Gantz war am Montag um Mitternacht abgelaufen.