Israel: UN will Untersuchungskommission für Gaza

BerlinDie UN soll nach Wunsch des hohen Kommissars für Menschenrechte das Vorgehen Israels an der Grenze untersuchen. Es gebe „wenig Hinweise“, dass Israel versucht habe, die Opferzahlen bei den jüngsten Grenzprotesten zu verringern, sagte Said Raad Said al-Hussein, am Freitag in einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats in Genf. Er unterstützte damit das Anliegen Pakistans und weiterer muslimischer Länder, eine „unabhängigen, internationale Untersuchungskommission“ einzusetzen.